Sulla senologia frecciate tra alleati pro-Greco, passa mozione: opposizione attacca su pulizia città

Qualche screzio, questa volta tra maggioranza e opposizione, c’è stato sul punto degli interventi per il verde pubblico, con la mozione presentata dal consigliere Rosario Trainito. Dai banchi della minoranza, sono state chieste spiegazioni sul fatto che ancora tante zone della città siano in condizioni precarie, nonostante le promesse del sindaco, fatte in campagna elettorale. Gli alleati, questa volta, hanno difeso l’operato di Greco e della sua giunta, parlando di “bugie” arrivate dall’opposizione. Anche la mozione di Trainito è passata. Stessa sorte toccata favorevole per quella che dovrebbe consentire alla giunta interventi per l’esenzione Tari da destinare a quelle attività commerciali, ma non solo, che devono già sostenere i costi per lo smaltimento di rifiuti speciali. La mozione è stata presentata dal gruppo del Pd, con i consiglieri Alessandra Ascia e Gaetano Orlando. Il sì è arrivato inoltre alle mozioni, presentate dai componenti della commissione servizi sociali, che prevedono l’istituzione di un garante per la disabilità e di uno sportello a supporto dei diversamente abili. Non sono mancati toni assai accesi tra la grillina Virginia Farruggia e il presidente della commissione Valeria Caci. Nonostante i numeri risicati in aula, sono state approvate le mozioni sul rilancio del centro storico e delle attività commerciali insediate nella zona (presentata dal gruppo di “Un’Altra Gela”) e quella per l’installazione di defibrillatori in luoghi pubblici della città (proposta dal gruppo del Pd). Il numero legale, però, non ha tenuto e le altre mozioni verranno trattate alla prossima seduta di question time.