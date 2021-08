“Sulla “Solito” servono tempi certi”, Scerra: “Assessore convocato in commissione”

Gela. Il crollo alla scuola “Solito” sta mettendo in seria difficoltà la macchina organizzativa, in vista della ripresa delle lezioni. Una situazione di forte incertezza, almeno nell’immediato, che già dalla prossima settimana sarà sul tavolo della commissione consiliare, presieduta dall’esponente di “Avanti Gela” Salvatore Scerra. “Ho convocato l’assessore Cristian Malluzzo – dice Scerra – ad oggi, non sappiamo quale sarà la collocazione di tanti bambini di quella scuola. C’è un’ordinanza, firmata dal sindaco, che ha sostanzialmente chiuso la struttura. Ma da settembre, inizieranno a prendere servizio sia gli amministrativi che gli altri operatori scolastici. Serve chiarezza, per dare risposte alle tante famiglie, che ad oggi non sanno dove dovranno andare i loro figli. Non credo sia una situazione che possa prolungarsi nel tempo”. Secondo Scerra, bisogna partire, con urgenza, da un monitoraggio complessivo dell’attuale situazione dell’edilizia scolastica in città. “Sicuramente, ci sarà un confronto con tutti i dirigenti delle scuole cittadine – aggiunge – è indispensabile fare il punto della situazione e intervenire, dove è necessario. C’è bisogno di progetti e di finanziamenti. Al sindaco, che ha dichiarato di non dormirci la notte, invece consiglio di dormire con serenità, magari riuscirà ad ottenere qualche finanziamento per le scuole cittadine”.