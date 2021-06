Sei nuovi contagi in città, 21 in provincia e 111 in Sicilia

Gela. Sono 21 i nuovi pazienti positivi al Sars CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 10 pazienti di San Cataldo, 6 di Gela, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 1 di Caltanissetta e 1 di Niscemi. Ricoverato in degenza ordinaria 1 paziente di Mazzarino. Dimesso dalla UOC Malattie Infettive 1 paziente di Gela guarito virologicamente. Guariti da Covid-19: 4 pazienti di Caltanissetta, 3 di Gela e 2 di Niscemi.

Sono in totale 123 i casi totali, dei quali 119 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati. Sono 111 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 67) su 13.311 tamponi processati, con una incidenza che sale allo 0,8% ieri era allo 0,7%. La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.