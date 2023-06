Suoli insaturi raffineria, piano bonifica in Comune: trasmessa documentazione anche per Armatella

Gela. La documentazione tecnica e le relative planimetrie sono state trasmesse agli uffici comunali. Eni, attraverso Eni Rewind, già da tempo ha attivato la procedura a livello ministeriale, finalizzata all’ok definitivo del progetto di messa in sicurezza operativa e bonifica dei suoli insaturi delle aree di raffineria. Un tavolo ministeriale è partito lo scorso anno ed è attualmente in corso, per tutte le valutazioni del caso e le misure da attuare prima degli interventi. I tecnici della multinazionale, nel progetto complessivo, hanno previsto operazioni di messa in sicurezza per le aree ancora produttive e di bonifica per quelle ormai dismesse. Eni Rewind, a sua volta, si è affidata ad una società specializzata per curare la redazione dei piani di intervento. In municipio sono giunte le carte dello screening di incidenza ambientale. Le attività di messa in sicurezza e bonifica ricadono anche in aree protette, sottoposte ai vincoli. “Gli interventi in valutazione, seppur non direttamente connessi e necessari per la gestione dei suddetti siti della Rete Natura 2000, assumono – si legge in uno stralcio della relazione tecnica – una particolare rilevanza nel perseguire gli obiettivi e le misure di conservazione generalisti stabiliti, ai sensi del Dm 17 ottobre 20071, per tutti i siti della Rete Natura 2000 nazionale”.