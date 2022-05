Suolo pubblico a pagamento e limitazioni per i locali

Gela. Ieri al palazzo di città si è riunito un vertice tra comune Confcommercio fipe, Casartigiani, Confesercenti ed i rappresentanti Grimaldi, Ruvio e Pardo.

Un momento di confronto per discutere delle politiche da attuare per la stagione estiva ormai alle porte. Tanti gli argomenti discussi. Grande attenzione è stata data agli orari di chiusura e alle modalità di somministrazione di alcolici e super alcolici.

“Ieri il sindaco ha convocato le parti sociali,le associazioni sindacali ed erano presente anche alcuni commercianti della città. L’incontro è stato fatto per decidere quali provvedimenti attuare in vista della stagione estiva ormai alle porte. Nei prossimi giorni il comune provvederà con a delibera della ZTL nel centro storico e al lungomare. Si è parlato di sicurezza,orari di chiusura delle attività commerciali e di limitazioni per la vendita di alcolici e super alcolici. Di fatto non è stato stabilito ancora nulla ma il sindaco sta valutando le diverse proposte.”H a dichiarato Terenziano di Stefano assessore allo sviluppo economico, che ha sottolineato quanto le forze dell’ordine siano già particolarmente attive nella tutela del territorio.

Il prefetto ha chiesto, per motivi di sicurezza, che i locali notturni chiudano alle 2, dopo ampio dibattito si è arrivati alle 4 del mattino, ma nulla è ancora definitivo.

Un altro macro argomento affrontato è stato quello del suolo pubblico che quest’anno non sarà più gratuito.

L’accordo raggiunto è fare pagare la metà della tariffa suolo pubblico per gli stagionali, ovvero 0,30 anziché 0,60 per ogni metro quadro occupato da tavoli, sedie e ombrelloni.

“Non siamo felici di questo provvedimento che avrebbe potuto aspettare anche il termine della stagione estiva. Ci siamo accontentati del 50% ma riteniamo ingiusto che siano i commercianti a pagare. Utilizzando il suolo pubblico loro vanno ad abbellire la zona non solo con tavoli e altri allestimenti, ma con le decorazioni che rendano confortevole la presenza del cittadino e lo invoglino a prolungare la sua sosta.” Ha dichiarato Antonio Ruvio, presidente Casartigiani del Golfo di Gela.