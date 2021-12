Super green pass, 11 sanzionati e 750 persone controllate

Gela. Sono 11 le persone sanzionate in tutta la provincia per il mancato possesso del super green pass in alcuni locali dove era obbligatori. In relazione a quanto disposto dalla Prefettura, anche ieri le Forze dell’Ordine hanno eseguito controlli, su tutto il territorio della provincia, finalizzati alla verifica del possesso del super green pass da parte di coloro che accedono nei bar, ristoranti, e gli altri luoghi al chiuso previsti dal decreto. In totale gli agenti della Polizia di Stato e delle polizie Municipali e i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno controllato 750 persone e 120 esercizi commerciali. Sono state elevate undici sanzioni amministrative. Di queste, sei sono state elevate nei confronti di persone trovate all’interno di esercizi commerciali, di cui quattro senza super green pass e due senza dispositivi di protezione individuale. Cinque, invece, i titolari di esercizi commerciali sanzionati. Uno a Niscemi dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza e quattro dai Carabinieri a Vallelunga Pratameno, Butera e Mazzarino.