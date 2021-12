Super green pass, controlli su tutto il territorio: arrivano le prime sanzioni

Gela. Prosegue l’attività delle forze dell’Ordine in relazione al piano dei controlli elaborato dalla prefettura di Caltanissetta, in base alle previsioni normative previste dall’ultimo decreto del governo Draghi. Da lunedì 6 dicembre, gli uomini delle forze di polizia e delle polizie locali hanno rafforzato l’azione di controllo in ciascuna delle zone individuate dal piano prefettizio controllando attività commerciali, mezzi di trasporto, attività di intrattenimento per accertare il possesso del green pass super o base, di volta in volta richiesto dalla normativa. L’attività ha già portato le forze di polizia ad effettuare dal 6 dicembre, primo giorno di entrata in vigore delle nuove norme sul cosiddetto green pass rafforzato, a ieri 8 dicembre, complessivamente 2.066 controlli e 13 sanzioni di persone sul possesso di regolare green pass.