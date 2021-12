Super green pass, il prefetto dispone controlli su tutto il territorio

Caltanissetta. Controlli costanti per fare rispettare l’uso del cosiddetto super green pass. Sono queste le direttive impartite dal prefetto Chiara Armenia, che ieri ha riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del Sindaco di Caltanissetta e dei vertici dell’Asp per tracciare le direttive da seguire alla luce del nuovo decreto-legge, entrato in vigore lo scorso 27 novembre.

In particolare, in virtù del nuovo articolo 7, che affida ai Prefetti territorialmente competenti il compito di redigere un piano di controlli costanti per assicurare il rispetto dell’obbligo della certificazione verde Covid – 19, il Prefetto ha disposto l’elaborazione di un programma interforze che, con l’ausilio dei Comandi di polizia locale di tutti i Comuni, permetta di intensificare i controlli su tutto il territorio provinciale.