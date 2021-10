Superbonus 110 per cento, confronto sugli sviluppi per il territorio

Butera. Il Movimento 5 Stelle 2050 ha scelto Butera per continuare la campagna informativa su due strumenti fondamentali per il rilancio dell’economia locale e il miglioramento della qualità di vita. Provvedimenti per cui intende rivendicare con determinazione la matrice pentastellata, e con il supporto dei sostenitori locali del Movimento, ha organizzato un Convegno Pubblico dal titolo “Il Superbonus 110% nel Pnrr: Le applicazioni a Butera con lo sguardo al comprensorio”. Sono chiari i temi che saranno approfonditi sabato 23 ottobre, presso i locali del Cineteatro “Don Giulio Scuvera”, in piazza Dante, a partire dalle ore 17:30 con ingresso libero, fino ad esaurimento posti, gestito dalla Protezione Civile locale per il rispetto delle norme anti-covid vigenti. Interverranno come relatori l’onorevole Francesco D’Uva, attuale questore della Camera dei Deputati e già capogruppo del Movimento 5 Stelle; i deputati regionali Ketty Damante e Nuccio Di Paola; il sindaco di Butera Filippo Balbo e Alessio Bunetta, tecnico del settore.