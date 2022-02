Supermarecross, a “Maccarese” Giovanni Aquinato risale nella classifica generale

Fiumicino. Il crossista Giovanni Aquinato è riuscito a risalire dieci posizioni in classifica generale scolpendo il suo nome nel primo gruppo degli Internazionali d’Italia Supermarecross 2022. Sul tracciato ricavato nella spiaggia dello stabilimento balneare della Polizia di stato di Maccarese, nel comune di Fiumicino (RM), gara valida per la terza e quarta prova Supermarecross Eicma, il pilota gelese portacolori del team Mr-School di Antonio Mancuso, ha portato la sua Ktm fino al sedicesimo posto nella classifica generale. “Come primo anno mi aspettavo peggio – sono contento della prestazione ottenuta questo fine settimana – racconta Giovanni Aquinato – Sono certo che dal prossimo anno potrò lottare per la top 10. Farò certamente meglio nel regionale. Sono pronto per la prima tappa del 13 marzo di Francavilla di Messina”.