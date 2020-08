Supermercati aperti anche a Ferragosto, Corallo: “Mi aspettavo ordinanza per chiusura”

“Prendo spunto dall’inasprimento delle regole anti contagio che parte dei sindaci del territorio, tra cui quello di Gela, ha messo in atto visto l’incremento dei casi di Covid-19, come il divieto di falò nelle spiagge e l’obbligo della mascherina – dice – per tutelare la salute pubblica. Con la stessa determinazione ed un pizzico di coraggio avrei accolto positivamente un’ordinanza di chiusura dei supermercati a Ferragosto, nel rispetto dei lavoratori della distribuzione”. Invece, c’è chi ha continuato a lavorare e lo farà anche domani e nei giorni successivi. “Si continua a perdere l’occasione per dimostrare la sensibilità verso questi lavoratori – continua – non demordo, magari chissà un giorno”. Il settore della grande distribuzione, come già accaduto durante la fase più stringente del lockdown, non si ferma e i lavoratori sono sottoposti a turni e orari molto pesanti.