Surf casting, il team Passione Mare accede al campionato élite

Gela. Quarto posto in classifica ed accesso alla categoria Elite per l’Asd Passione Mare Gela nel campionato di pesca sportiva Eccellenza Sud che si è svolto a Catanzaro Sellia. La manifestazione di surf casting era valida per la FIPSAS e si è tenuta l’ 8 e il 9 Aprile. Il quarto posto dietro la Sniper Team, Salento Due Mari, la Torre Gente di Mare consente a Gabriele Catania ed i suoi compagni di qualificarsi per l’élite che si terrà prossimamente a Catania.