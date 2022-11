“Suspira”, l’erotic romance della scrittrice licatese Milena Bonvissuto

Note sull’autrice

Milena Bonvissuto.

Dai diciassette ai vent’anni ha condotto un programma radiofonico a Radio One Licata; successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo “L’Affarone” per poi approdare in un giornale online. Proprio in questo periodo va in stampa il suo primo romanzo: “La paura di rincasare tardi”, edito dalla casa editrice Gruppo Edicom, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche e la menzione nel settimanale “Io Donna”. Principalmente, si è occupata, da sempre, di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazioni e militando in movimenti politici. Nel 2011 fonda, insieme ad altri, un movimento in cui ricopre il ruolo di vice-presidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015 e che ha lo scopo di visionare il territorio . Madrina di due autori emergenti, autrice di rappresentazioni storiche e teatrali in eventi. Nel 2019 pubblica il suo secondo romanzo: “Maria Regina senza regno”, catalogato come fiction storica e, nel 2021, “Il principio di Benedetto”, romanzo di introspezione edito da BookSprint Edizioni. Da poco ha iniziato una collaborazione con la rivista digitale “White Moon”e salotto letterario “Il mondo di Crimy” .