Sversati reflui, tratto spiaggia interdetto: “Caltaqua ora deve bonificare”

Fino a quando l’area non verrà bonificata, il tratto rimarrà interdetto. Gli esiti della bonifica dovranno essere sottoposti a valutazioni, così da essere sicuri che non ci siano ulteriori conseguenze. Ieri, nonostante l’evidente chiazza, molti bagnanti hanno comunque continuato a permanere in zona. Da anni si attendono interventi che dovrebbero migliorare il sistema di sollevamento e tutto quello che gli gira intorno. Gli sversamenti di reflui in spiaggia e in mare, invece, continuano, producendo danni all’arenile, all’ambiente, al mare e certamente effetti poco “turistici”.