“Sviluppo Democratico” sfiducia Robilatte, “cuce affidamento rifiuti fuori da gara?”

Gela. “Non serve trasformare la Ghelas in un contenitore di incarichi e il servizio rifiuti non può essere cucito in maniera sartoriale dall’assessore al ramo per un affidamento negoziato fuori dal percorso della gara pluriennale”. Negli ultimi tempi, gli ex esponenti della giunta Messinese stanno mettendo in discussione la linea amministrativa assunta dalla giunta Greco. Lo hanno fatto i vertici di “Unità siciliana” e adesso è il direttivo di “Sviluppo Democratico”, che annovera all’interno l’ex vicesindaco Simone Siciliano, a farsi sentire. Le contestazioni sono pesanti e toccano alcuni gangli strategici del modello Greco. “La città, dopo un anno di commissariamento e uno di nuova amministrazione, si trova in un perenne stato di degrado, con servizi come la cura del verde, il diserbo, lo spazzamento, il lavaggio di strade, vie e pubbliche piazze, nonché il posizionamento delle isole ecologiche e la pulizia del litorale – dicono dal direttivo – che non vengono espletati, nonostante l’aumento della tassa sui rifiuti nel 2019 e ancora nel 2020, con acconti richiesti dal Comune che per una famiglia di due persone sfiorano oltre 300 euro, in attesa del saldo di dicembre. Il tutto con l’aggravante che in questo periodo di emergenza la città, svuotata della sua popolazione, poteva essere facilmente ripulita e riammodernata”. “Sviluppo Democratico”, numeri alla mano, indica chiari squilibri nella gestione di Ghelas, che Greco ha affidato all’imprenditore Francesco Trainito. “Il costo per i servizi resi dalla Ghelas per il 2020 risulta raddoppiato, da poco più di 3 milioni all’anno a 2 milioni per soli sei mesi, interamente spesi senza che si veda alcun significativo risultato. Che fine hanno fatto queste risorse? – continuano gli esponenti del movimento – il 62 per cento del canone che il Comune paga alla società viene speso per costi amministrativi e solo il 38 per cento per l’operatività del servizio reso alla cittadinanza, e di questo solo il 20 per cento per la manutenzione del verde. Solo con un accurato controllo di gestione ci si può rendere conto che piuttosto che pensare a trasformare Ghelas in un contenitore di incarichi, facendogli gestire servizi che vanno oltre le capacità tecnico organizzative, come i parcheggi e l’illuminazione pubblica, occorrerebbe invece concentrarsi sui servizi essenziali per la cittadinanza”. Intorno ai rifiuti si giocano partite anche economicamente molto importanti e “Sviluppo Democratico” è scettico sull’operato dell’assessore Grazia Robilatte, in vista di una gara, già andata deserta per tre volte. “Nel 2019 il costo per il servizio di igiene pubblica è passato da 7 milioni a oltre 11 milioni di euro e stranamente invece di essere incrementato è stato ridotto in termini di giornate di raccolta dell’umido da quattro a tre per settimana. C’è stato l’azzeramento della distribuzione dei sacchetti per il conferimento della plastica e dell’umido, l’azzeramento del servizio di raccolta per le utenze commerciali in contrasto con quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto. Perché? – aggiungono – la percentuale di raccolta differenziata, unico strumento ufficiale e scientificamente riconosciuto per misurare quantitativamente il servizio di igiene pubblica di ogni paese civilizzato, da oltre due anni non viene pubblicata sul sito del Comune, contravvenendo all’obbligo di trasparenza amministrativa, dopo che la Regione ha reso noto che il dato per Gela è sceso sotto il 20 per cento. Perché?”.