Sviluppo turistico, “sinergie tra Gela e il Distretto Dea di Morgantina”

Gela. Si è svolto presso il Museo Archeologico di Aidone un convegno promosso dal Distretto Turistico Dea di Morgantina, un’importante occasione di confronto sulle strategie per il rilancio del turismo nei territori coinvolti. Tra gli ospiti, anche l’assessore al turismo e ai beni archeologici Romina Morselli e l’assessore allo sviluppo economico Filippo Franzone, invitati a partecipare per discutere delle possibili collaborazioni tra Gela e il distretto. Il convegno ha messo in luce la necessità di una strategia condivisa tra i Comuni per attrarre flussi turistici, sempre più interessati alla cultura e all’identità dei luoghi. In questo contesto, Gela, con il suo immenso patrimonio archeologico e la sua storia millenaria, può giocare un ruolo chiave all’interno di un sistema integrato di promozione turistica.