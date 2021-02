Svolta nel gruppo di Musumeci, Federico e Pellegrino aderiscono a “DiventeràBellissima”

Gela. Il gruppo locale del presidente della Regione Nello Musumeci scrive due nomi di peso tra le proprie fila. Nella prima serata, è stato ufficializzato il passaggio a DiventeràBellissima dell’ex deputato regionale Pino Federico e del consigliere comunale di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino. Era nell’aria ormai da settimane che il gruppo dell’ex presidente della Provincia fosse in procinto di accasarsi tra le fila dei fedelissimi di Musumeci, e così è stato. Il presidente in persona ha voluto sancire l’adesione, durante un incontro che si è tenuto a Catania. C’erano Federico e Pellegrino, ma anche il coordinatore regionale Gino Ioppolo, quello provinciale Paolo Mattina e il commissario cittadino Michele Orlando. Pare invece non sia ancora in procinto di aderire l’altro consigliere comunale di “Avanti Gela”, Salvatore Scerra, che la scorsa settimana sembrava aver dato ampie aperture. Vuole ancora riflettere. Federico e Pellegrino (consigliere comunale più votato in assoluto alle amministrative di due anni fa) potrebbero aprire la strada per altre adesioni al gruppo di Musumeci, che pare “candidarsi” a diventare un contenitore politico importante per il centrodestra in città, chiaramente in vista delle prossime scadenze elettorali.