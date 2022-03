Svolta sul servizio rifiuti, amministrazione ha scelto l’in house: missiva ad “Impianti”

Gela. Con un parere legale che esclude soluzioni alternative e senza prospettive ulteriori, almeno a stretto giro, arriva la svolta per il servizio rifiuti, in città. Nelle scorse ore, dagli uffici del municipio è partita una nota, indirizzata alla Srr4 e alla “Impianti Srr”, la società che gestisce il servizio in house in tutti i Comuni dell’ambito. Anche l’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di affidarsi alla società della Srr4. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore Cristian Malluzzo, dopo valutazioni e l’analisi anche dell’ultimo parere legale trasmesso dalla stessa Srr4, hanno deciso che l’unica soluzione percorribile è proprio quella del servizio in house. A breve, si dovrebbe arrivare alla fase attuativa. L’amministrazione comunale pare abbia già dato mandato al dirigente del settore di prendere contatti con i vertici della “Impianti Srr”. Il manager della in house, l’ingegnere Giovanna Picone, anche durante fasi di forte tensione istituzionale, si è sempre detta disponibile al dialogo con la giunta Greco. Lo scorso anno aveva attivato tutte le procedure, compresa quella per l’acquisto dei mezzi, poi stoppata perché il sindaco Lucio Greco aveva confermato la volontà di sondare la strada di una gara, solo per il territorio di Gela. I vertici dell’in house hanno già fatto partire il servizio, a diretta gestione pubblica, a Butera, Delia e Mazzarino. In settimana, dovrebbero arrivare le firme sui contratti sia degli amministratori del Comune di Riesi che di quelli di Sommatino. La prossima settimana, invece, è previsto l’ultimo passaggio con il Comune di Niscemi. Gela, per la “Impianti Srr”, è sicuramente il territorio più vasto e complesso che si appresta a gestire, anche per il numero consistente di operai da impiegare. Sull’inquadramento contrattuale, per mesi, c’è stato un vibrante braccio di ferro con i sindacati. Allo stato, il servizio prosegue senza incidenti di percorso, almeno nei Comuni dove è già stato attivato. Dal municipio, è partita la richiesta di avere un preciso cronoprogramma, per l’avvio. Probabilmente, entro i prossimi giorni sarà fornito dai tecnici della “Impianti Srr”.