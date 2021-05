Tabaccherie, una stazione di servizio e un market, rapine in città: chieste condanne

Gela. Avrebbero colpito, armati, in diverse attività commerciali della città. Rapine che negli scorsi anni furono ricostruite dai pm della procura e dagli investigatori. Dietro ai colpi ci sarebbero stati Saverio Di Stefano e Giovanni Simone Alario. A Di Stefano viene imputata la partecipazione diretta a tutte le rapine ricostruite, ai danni di due tabaccherie, di un supermercato ad Albani Roccella e di una stazione di servizio a Caposoprano. Alario, secondo le accuse, lo avrebbe invece spalleggiato in due colpi. Entrambi hanno diversi precedenti penali e per loro il pm Antonio Scuderi, al termine della requisitoria, davanti al gup Marica Marino, ha chiesto la condanna. Sette anni e cinque mesi per Di Stefano e cinque anni e dieci mesi per Alario. Le difese, sostenute dagli avvocati Cristina Alfieri e Francesco Enia, hanno optato per il giudizio abbreviato. Nelle conclusioni, hanno ripercorso i fatti, sottolineando tra le altre cose come non ci sarebbero certezze effettive sula partecipazione degli imputati ai colpi. Il giudizio abbreviato è stato scelto anche dalla difesa di un altro imputato, il collaboratore di giustizia Roberto Di Stefano, accusato invece di estorsione per un “cavallo di ritorno”, a seguito del furto di un ciclomotore. Nei suoi confronti, il pubblico ministero ha chiesto la condanna a cinque anni.