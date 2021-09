Tagli al “Vittorio Emanuele”, Pd e M5s: “Razza venga in ospedale, chiesto un incontro”

Gela. “I rischi che gravano su neurologia sono solo gli ultimi di una lunga serie. Non possiamo permetterci altri tagli all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Le indiscrezioni delle quali vi abbiamo dato notizia, preoccupano i deputati Ars Giuseppe Arancio, Nuccio Di Paola e Ketty Damante. Gli esponenti dem e grillini hanno chiesto di incontrare l’assessore regionale Ruggero Razza. “A questo punto – dicono – temiamo che il “Vittorio Emanuele”, da ospedale diventi un semplice poliambulatorio. I tagli a neurologia si aggiungono ad una psichiatria che non è più ripartita, ad un pronto soccorso sempre più in difficoltà, ad una nuova terapia intensiva della quale non si hanno notizie e ad un costante depotenziamento non solo dei servizi sanitari in città ma anche nel resto del comprensorio. Razza deve venire al “Vittorio Emanuele” e rendersi conto di persona”. Arancio ricorda che lo stesso esponente del governo Musumeci, la scorsa settimana in visita all’hub vaccinale del PalaCossiga, non si presentò al nosocomio durante la visita istituzionale della commissione sanità dell’Ars. “E’ una questione di vita o di morte – dice il parlamentare regionale dem – bisogna risolvere i tanti problemi del nostro ospedale e dei presidi del territorio. Per questa ragione, stiamo insistendo per avere un’audizione con l’assessore”.