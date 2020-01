Tagli alla Tekra, Cgil: “Serve incontro subito anche su gara appalto non assegnata”

“Riteniamo non più procrastinabile un confronto alla presenza di tutte le parti coinvolte per affrontare la questione relativa all’organizzazione del lavoro e alla gestione del personale – si legge nella missiva inviata in Comune e alla sede della Tekra – nello specifico ci riferiamo alle recenti vicende relative al mancato affidamento delle gare d’appalto indette e al trasferimento da parte della ditta Tekra di personale dal cantiere di Gela a quello di Piazza Armerina, nonostante le criticità da noi sempre rappresentate in termini occupazionali e di resa del servizio di raccolta”. Dopo la protesta di ieri in municipio, l’amministrazione ha convocato i responsabili aziendali per domani.