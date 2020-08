Tagli e finaziamenti, Greco a Palermo per confronto con governo: tanti punti irrisolti

Gela. Sul tavolo, ancora irrisolti, ci sono tanti dossier che riguardano soprattutto gli investimenti mai attuati in città e adesso sotto il peso dei definanziamenti. In settimana, dovrebbero tenersi incontri a Palermo. Il sindaco Lucio Greco vedrà gli assessori della giunta Musumeci che portano avanti settori strategici, almeno per le sorti economiche del territorio. Pare ci sia la necessità di verificare se gli impegni assunti dal governo regionale possano adesso trovare piena attuazione. L’iter del porto rifugio, i fondi del “Patto per il Sud”, le sorti del polo “Ciliegino”, il Museo del mare, il rafforzamento dei servizi sanitari e i finanziamenti destinati alla città, sono tutti punti dell’agenda che vanno verificati. Non è da escludere che Greco possa anche avere un incontro con il presidente Nello Musumeci. La trasferta palermitana pare sia fissata per i prossimi giorni e Greco ha già chiesto la partecipazione del presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, che da tempo ha come riferimento politico l’assessore Marco Falcone. A Palazzo di Città, pare vogliano capire se ci sia un’effettiva intenzione da parte del governo regionale di dare piena attuazione agli impegni. Ad inizio anno, il sindaco ha allargato la giunta a forze vicine a quelle del governo Musumeci, a cominciare dall’Udc.