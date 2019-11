Tagli Patto per il Sud, Pellegrino: “Tutti consiglieri responsabili? Orlando parli per sé”

Gela. “Orlando parli per sé, senza fare riferimento a tutti i consiglieri”. L’esponente di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino respinge la ricostruzione del dem Gaetano Orlando, che analizzando la vicenda del Patto per il Sud ha parlato di responsabilità che sono da estendere anche “a tutti i consiglieri”. “Non so a cosa si riferisca Orlando – dice Pellegrino – personalmente, insieme agli altri componenti della commissione urbanistica, già lo scorso agosto avevamo avuto più riunioni con i dirigenti che seguono le procedure del Patto per il Sud. Una decisione motivata dal fatto che volevamo capire quale fosse lo stato dell’arte. Quindi, non comprendo perché Orlando abbia deciso di generalizzare, quasi come in uno spot elettorale”. Pellegrino, invece, invita i dem a valutare il loro operato, intorno alla vicenda del taglio dei 33 milioni di euro.