Tagli “Patto per il Sud” recuperati con fondi Fsc, ok Regione a “Una via tre piazze”

Gela. Le prospettive sembravano maggiori, ma alla fine con i fondi Fsc 2021-2027 troverà copertura il progetto “Una via tre piazze”, da oltre 8 milioni di euro. Prevede la riqualificazione di piazza Umberto I, piazza Martiri della Libertà, piazza San Francesco, corso Vittorio Emanuele, via Trieste, via Bresmes. E’ uno dei tagli del “Patto per il Sud” che la Regione ha deciso di riprendere, utilizzando il Fondo di sviluppo e coesione, lo stesso che dovrebbe servire al progetto di ampliamento della discarica Timpazzo. A confermare la scelta del governo regionale su “Una via tre piazze” è il deputato Ars Michele Mancuso, che fa parte della commissione bilancio che in estate ha proposto di inserire i progetti tagliati dal “Patto per il Sud” nell’elenco di quelli finanziabili con i fondi Fsc 2021-2027. In commissione, era stata proposta la copertura anche della riqualificazione urbana Manfria-Roccazzelle, quella del lungomare, la realizzazione di 840 colombari a Farello, l’asilo di via Albinoni, il percorso agility a Macchitella e il tetto della scuola di Albani Roccella. L’amministrazione comunale, attraverso i propri canali politici a Palermo, aveva spinto per arrivare a finanziamenti su tutti questi progetti. Nella delibera di giunta regionale, come indica Mancuso, è previsto il solo progetto “Una via tre piazze”, seppur consistente da un punto di vista dell’impegno finanziario.