Taglio 33 milioni, Cga conferma scelte Regione: “Progetti Comune non erano cantierabili”

Gela. Il Consiglio di giustizia amministrativa dà ragione al governo Musumeci. Il taglio dei fondi del “Patto per il Sud”, destinati alla città, è stato legittimo e fondato su ragioni che ora hanno superato anche il vaglio dei giudici del Cga. In totale, con un primo provvedimento del 2019 e uno successivo del giugno 2020, vennero depennati progetti per 33 milioni di euro, sulla carta destinati alla città. Gli iter di sei progetti furono ritenuti non in linea con la tabella di marcia e con i cronoprogrammi e quindi sottoposti a definanziamento. La scia della polemica politica, da allora, non si è quasi mai arrestata, coinvolgendo le forze di maggioranza e mettendo in crisi rapporti interni, tra le fila dei pro-Greco. La giunta, con il sindaco in testa, decise di impugnare le delibere del governo regionale, considerando i tagli non supportati da validi elementi di fatto. L’avvocato Greco fu molto duro e a sua volta parlò di danni al territorio. Il Cga ha espresso parere, su richiesta della presidenza della Regione alla quale il Comune si rivolse con due ricorsi, l’ultimo avanzato per motivi aggiunti, visto che intanto era stata approvata anche la delibera del governo Musumeci del giugno 2020, che confermava il definanziamento. Il primo ricorso, per i giudici del Cga, è “improcedibile”, perché, tra le altre cose, censura la deliberazione della giunta regionale del 2019, che poi venne però superata da quella del giugno dell’anno successivo. Secondo il Cga, quella prima delibera conteneva una proposta avanzata dalla giunta regionale e non una decisione già efficace. “Soggiunge l’Ull che la d.G.R.S. n. 389 del 2019 risulta superata dalla deliberazione n.223 del 2020 e, pertanto, poiché l’annullamento della deliberazione del 2019 – si legge nel testo della pronuncia del Cga – non avrebbe l’effetto di far venire meno il definanziamento deciso a carico del Comune, ci si trova in presenza di un caso di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la sopraggiunta, certa e definitiva, inutilità della decisione del giudice”. Per i magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa, che hanno riunito i due ricorsi presentati dall’avvocato Rosario Demarco Capizzi, per conto del municipio, anche le richieste avanzate rispetto alla seconda delibera della giunta non sono accoglibili. Il Cga ritiene che il definanziamento dei 33 milioni di euro, confermato nel giugno 2020, arrivò dopo un’attenta valutazione dello stato dei progetti, nettamente in ritardo rispetto alle tappe previste da Palermo. I giudici, inoltre, scrivono che comunque la Regione ha tenuto la porta aperta, prevedendo di inserire gli stessi progetti in altre linee di finanziamento, qualora disponibili. Nella loro decisione, i magistrati palermitani lo scrivono chiaramente.