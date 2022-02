Taglio e piega senza green pass? Fraglica, “tampone gratuito per i nostri clienti”

Gela. Le porte del suo salone sono da sempre aperte a chiunque e tali rimarranno. Perché Luigi Fraglica, parrucchiere storico della città, non vuole discriminare nessuno e ha trovato una scorciatoia – legale – per offrire tagli, pieghe e colore anche a chi non è in possesso del Green Pass. Dal 20 gennaio infatti, per accedere ad alcuni servizi alla persona – come appunto parrucchieri, barbieri ed estetisti – è obbligatorio essere in possesso del certificato verde base, che si ottiene con la vaccinazione, la guarigione da Covid o con l’esito negativo di un tampone. Ma il parrucchiere gelese non si è fatto trovare impreparato e ha escogitato, a tempo debito, una strategia per permettere a tutta la clientela di continuare a frequentare il suo salone. Come? Offrendo il tampone gratuito a chiunque prenoti un appuntamento. Al momento della prenotazione basterà specificare di non essere in possesso di Green pass e sarà lo stesso salone a prenotare un tampone presso un laboratorio di analisi in maniera del tutto gratuita. Il test infatti sarà totalmente a carico del negozio e non ci sarà alcun sovrapprezzo sui servizi effettuati.