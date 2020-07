Taglio fondi darsena, commissione scrive ad Ars: “Non si blocchi progetto porto”

Gela. I fondi per la darsena commerciale, circa 150 milioni di euro, sono a forte rischio. Il taglio sembra dietro l’angolo e giovedì la commissione bilancio all’Ars potrebbe decretare lo spostamento su una successiva programmazione, ma senza certezza di sbloccare altri fondi. Ieri, il consigliere comunale Vincenzo Casciana, presidente della commissione consiliare affari generali, ha chiesto un atto di coraggio al sindaco Lucio Greco, imponendo un voto contrario al definanziamento a tutti i partiti della sua maggioranza, presenti in commissione bilancio. L’intera commissione affari generali del Comune ha scritto a quella bilancio dell’Ars. “Non si capisce, come a distanza di tanto tempo, dopo avere consumato tutti i passaggi regionali, si possa proporre il definanziamento, annullando, così, tutto il lavoro fatto con l’inevitabile conseguenza di accumulare ritardi su ritardi, criticità su criticità – si legge in un passaggio della missiva inviata a Palermo – non possiamo guardare come spettatori disinteressati al definanziamento del progetto della darsena né subire con lo stallo un ulteriore blocco già in atto da tanti anni. Non intendiamo rinunciare a reclamare la necessità di avere un porto che è la risorsa per eccellenza per il rilancio dell’economia e della competitività del territorio gelese che non merita scelte punitive alla luce di promesse annunciate con grandi squilli di trombe”. Oltre alla firma di Casciana, ci sono quelle di Salvatore Scerra, Paola Giudice, Davide Sincero e Alessandra Ascia. Maggioranza e opposizione insieme per tentare di bloccare un taglio che sembra cosa fatta.