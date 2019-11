Taglio fondi Patto Sud, “effetti nefasti come a Taranto”: Bennici, “sindaco rottami giunta”

Gela. Il taglio dei trentatré milioni di euro del Patto per il Sud potrebbe avere sulla città gli stessi effetti che la rinuncia di ArcelorMittal rischia di causare a Taranto. “Certo non perde diecimila dipendenti come in Puglia, anche perché Gela li ha già persi con la chiusura del petrolchimico. Oggi, però, perde i trentatré milioni di euro per opere pubbliche che avrebbero potuto portare una boccata di ossigeno all’economia del territorio e del comprensorio – dice il consigliere Sandra Bennici – non è accettabile affermare che è stato un fulmine a ciel sereno e che solo adesso il sindaco farà i dovuti controlli per verificare eventuali responsabilità. Intanto i finanziamenti sono stati persi. La classe dirigente, a livello nazionale e a livello locale, si è dimostrata assolutamente impreparata ed improvvisata. Non ha saputo gestire dinamiche di governo di una città come Gela. E dire che lo stesso Lucio Greco si autodefiniva il sindaco giusto, giusto a perdere quel poco che ci era rimasto”. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, gravi pecche starebbero emergendo anche nella squadra del sindaco e il riferimento all’assessore Ivan Liardi appare più che evidente, almeno sul caso dei soldi del Patto per il Sud. “La responsabilità non va comunque attribuita soltanto al sindaco, nella qualità di capo dell’amministrazione, ma anche a chi è stato nominato per affiancarlo nella governance della città e che a giugno garantiva la massima disponibilità della Regione – continua – i finanziamenti non sarebbero stati persi, annunciarono. Non è stato capace di verificare se la progettazione era stata fatta nei tempi stabiliti. Probabilmente, l’interlocuzione sia con gli apparati tecnici regionali sia con il governo Musumeci era solo millantata”.