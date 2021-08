Taglio risorse idriche, Greco: “Non ci sarà riduzione, forniture garantite da Eni”

Gela. Venti litri al secondo in meno per il serbatoio di Caposoprano avrebbero significato l’ennesimo agosto di disservizi idrici e disagi per gli utenti. Questa mattina, una nota di Siciliacque ha dato comunicazione del taglio, confermato da Caltaqua. A Palazzo di Città, sono subito iniziati i contatti, nel tentativo di arrivare ad una soluzione che potesse scongiurare un drastico calo delle forniture idriche. Il sindaco Lucio Greco ha avuto un lungo confronto con i manager Eni, che hanno dato la disponibilità, immediata, a coprire il taglio annunciato da Siciliacque. Sarà quindi la multinazionale, almeno per questo periodo, a far pervenire i quantitativi, che altrimenti sarebbero mancati, con gravi ripercussioni. “Ci siamo subito messi al lavoro – spiega il sindaco – non era accettabile rimanere con minori forniture, in un periodo come questo. Non possiamo accettare che l’estate sia sistematicamente toccata da disservizi idrici. La comunicazione di Siciliacque ci ha allarmati e attraverso Eni abbiamo trovato una soluzione, che coprirà da subito con quantitativi destinati al serbatoio Caposoprano. Abbiamo dedicato praticamente l’intera giornata per arrivare alla soluzione che tutela gli utenti”. Eni metterà a disposizione riserve idriche, del bacino del Ragoleto, per dare un supporto alla città.