Tajani “Governo avanti fino alla fine della legislatura”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel centrodestra non c’è nessuna crisi, andremo avanti fino a fine legislatura”. Così il segetario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento al congresso del partito. “Forza Italia è e vuole essere protagonista del Partito popolare europeo. Non esiste altra forza politica per cui l’Europa e l’Occidente siano così essenziali alla propria identità”, ha aggiunto. “Fino quando saremo al governo non ci sarà una patrimoniale, nè un aumento della tassa sulla casa degli italiani”, ha spiegato, sottolineando poi che “il garantismo è uno dei nostri valori fondanti. Bisogna garantire il diritto alla vita e il possesso di denaro e beni legittimamente guadagnati”. Per Tajani “lo Stato deve definire le regole, coordinare e indirizzare ma non deve mai sostituirsi al mercato e prendere il posto dell’iniziativa dei privati. La privatizzazione Mps, chiesta e voluta da Forza Italia, è un esempio paradigmatico. Non abbiamo bisogno di uno stato banchiere. Fi è garante che il governo continuerà sulla strada delle privatizzazioni”. – Foto: Agenzia Fotogramma –