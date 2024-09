Tajani “No ai confronti sui giornali, Schifani sta governando bene”

RIMINI (ITALPRESS) – Botta e risposta a distanza dopo l’intervista di Repubblica Palermo a Giorgio Mulè che bacchetta Renato Schifani e chiede maggiore unità. Dalla festa nazionale dei giovani di Forza Italia, a Bellaria Igea Marina, arriva la presa di posizione del segretario Antonio Tajani, che difende il presidente della Regione Siciliana: “Se dimostrate di avere consenso allora potrete provare che la vostra tesi è migliore di quella che avete battuto, ma se non siete in grado di batterla significa che la costruzione non è positiva e si fa solo danno al nostro movimento politico, cosa che a me non piace”, dichiara Tajani, che aggiunge: “Ci sono luoghi di dibattito e confronto, purchè si faccia nei luoghi opportuni e non sui giornali. Se le interviste devono servire a parlare male di qualcuno del tuo partito diventa solo controproducente: sono i congressi i posti dove fare confrontare le idee. La Sicilia è una regione difficile da governare e Schifani sta facendo benissimo: non è sempre facile guidare un territorio con problemi di ogni tipo ma lui, come gli altri governatori di Forza Italia, lo sta facendo molto bene”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).