Talassemia, Trainito: “Interrogazioni non servono ora incontri con vertici Asp”

Gela. “Le interrogazioni, anche al governo regionale, non servono a molto. Personalmente, mi sono già attivato per organizzare incontri con i vertici Asp, insieme all’assessore Nadia Gnoffo, che è sempre molto disponibile. Affrontiamo le questione in maniera concreta”. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito, risponde così all’iniziativa del Pd, che attraverso il gruppo all’Ars ha predisposto un’interrogazione, per chiedere il rafforzamento dei servizi del “Vittorio Emanuele”, destinati ai talassemici. “Nessuna polemica, ma vorrei ricordare a tutti che l’attenzione è sempre molto alta – continua – lo sa bene il consigliere comunale del Pd Gaetano Orlando, che fa parte della commissione sanità. Il dialogo con l’Asp è fondamentale per arrivare ai risultati che tutta la città attende”.