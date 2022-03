Talassemici abbandonati invocano audizione, La Rocca: “dichiarazione di imbarazzo”

Gela. Un’audizione con la commissione regionale Sanità per sopperire alle troppe lacune legate alla cura dei talassemici nel territorio. Ad ottenerla è stata la Late “Maurizio Nicosia”, presieduta da Salvatore Di Caro, spinta dalla necessità di colmare almeno quattro aspetti che incidono particolarmente sul malcontento dei talassemici e sostenuta dal solo deputato regionale Giuseppe Arancio in rappresentanza del territorio. Molte delle accuse nascono da carenze dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, diretto dal palermitano Luciano Fiorella, e riguardano in particolare l’assenza di medici nel centro trasfusionale e la scelta del management dell’Asp cl2 di decentrare la lavorazione del sangue al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Ormai da oltre tre anni l’ospedale di via Palazzi non garantisce la lavorazione del sangue in barba alla particolare incidenza dei soggetti talassemici in città.

Si è discusso anche della dubbia prassi dell’ospedale “Cervello” di Palermo, centro di riferimento regionale della talassemia, di non tenere conto degli spostamenti e convocare nella stessa giornata i soggetti da ricoverare per attività programmate. “Siamo in balia dei medici – accusa Salvatore Di Caro – Quando chiamano dobbiamo fare finta di non avere una vita. Siamo costretti a lasciare la famiglia e pretendere dal datore di lavoro almeno una settimana di ferie non programmata. Un disagio – conclude il presidente della Late – evitabilissimo con una banale programmazione dei ricoveri”.