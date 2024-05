Tamajo in città con FI, il partito si schiera: convention dell’assessore per le europee

Quasi la conferma che i dirigenti stanno con lui e non a caso non erano presenti all’iniziativa per Falcone, peraltro tenutasi in concomitanza all’inaugurazione del comitato dell’ingegnere Grazia Cosentino. Tamajo pare aver già incassato il supporto di dirigenti azzurri come l’ex assessore Nadia Gnoffo e più in generale del partito ufficiale, che ha preso le distanze dalla mossa in favore di Falcone, voluta dall’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli e da esponenti che non sono nel blocco ufficiale del centrodestra.