“Tamajo prenda impegno con la città”, Lorefice: “Subito tavolo operativo su infrastrutture”

Gela. “Assuma un impegno con la città”. Il senatore Pietro Lorefice ha lanciato l’appello all’assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo nel corso del confronto pubblico che si è tenuto per la presentazione del nuovo avviso di Invitalia sugli investimenti nell’area di crisi. L’esponente pentastellato è intervenuto, approfittando della presenza dell’assessore del governo Schifani. “Subito un tavolo tecnico sulle infrastrutture di questo territorio”, ha chiesto Lorefice. Tamajo, che ha avuto modo di rapportarsi anche con il sindaco Lucio Greco (che ha voluto l’incontro in città), si è detto disponibile. “Facciamolo a Palermo”, ha detto. Lorefice ha voluto chiarire che l’attuale bando, che sarà pubblicato a quanto pare entro fine marzo, va comunque a pescare da risorse (circa ventuno milioni di euro) che non sono state incrementate. “L’accordo di programma – ha precisato il senatore – è stato prorogato. Non è un nuovo bando. Seguo la procedura fin dall’inizio e purtroppo non sono riuscito ad ottenere un incremento del fondo perché fino ad oggi non si è stati in grado neanche di impiegare i ventuno milioni di euro”.