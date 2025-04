Tamajo “Pronti a istituire un Osservatorio siciliano sull’Intelligenza Artificiale”

PALERMO (ITALPRESS) – La Regione Siciliana è pronta ad istituire un Osservatorio Regionale sull’Intelligenza Artificiale, con sede presso l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana. “L’intelligenza artificiale non è una minaccia da temere, ma una risorsa da governare”, ha annunciato l’assessore regionale Edy Tamajo, nel corso del suo intervento al convegno “Sicilia laboratorio di sviluppo economico: risultati e prospettive”, organizzato presso l’Università Lumsa di Palermo.

“Vogliamo che la Sicilia sia protagonista di questa transizione epocale, affiancando le imprese con strumenti concreti e competenze d’eccellenza”, ha aggiunto. La base dell’osservatorio sarà l’assessorato alle Attività produttive della Regione: “Sarà un punto di riferimento strategico per leggere i cambiamenti, guidare le scelte politiche e valorizzare il capitale scientifico e imprenditoriale della nostra regione”, ha spiegato Tamajo.

L’obiettivo è di accompagnare le imprese locali nell’adozione di tecnologie avanzate e affrontare in modo strutturato le sfide poste dalla trasformazione digitale e dalla competizione globale. Si tratterà di un nuovo organismo – che si configurerà come una struttura tecnico-scientifica permanente – nasce in sinergia con le università e aziende siciliane che vorranno partecipare, e coinvolgerà esperti di estrazione multidisciplinare. “Questa iniziativa rappresenta un passaggio strategico per radicare in Sicilia una cultura dell’innovazione diffusa, inclusiva e sostenibile – ha sottolineato Tamajo -. Stiamo gettando le fondamenta di una politica industriale orientata alla conoscenza e alla crescita”.

La governance dell’iniziativa sarà coordinata insieme al Direttore Generale del Dipartimento Attività Produttive, Dario Cartabellotta, per garantire un dialogo costante tra istituzioni, università e tessuto produttivo.

