Tamberi oro olimpico nel salto in alto “Non ci posso credere”

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi ha vinto lamedaglia d’oro ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim nellafinale olimpica del salto in alto. Entrambi gli atleti hannosaltato 2,37 al primo tentativo. Bronzo per il bielorusso MaksimNedasekau. “E’ un sogno che ho dentro da cosìtanti anni. Non ci posso credere, sono passato attraverso milledifficoltà in questi anni. Grazie ragazzi, abbiamo vintol’Olimpiade: dopo aver passato un infortunio terribile, non ciposso credere. Finalmente posso dire che ne è valsa la pena”.Queste le prime parole di Gianmarco Tamberi dopo il trionfo nelsalto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo. “Io e Barshim siamopassati attraverso lo stesso infortunio, solo con lui avreicondiviso la medaglia – ha raccontato l’azzurro parlando delqatariota con cui ha condiviso l’oro ex aequo – Lui se lomeritava, io penso di aver realizzato un sogno, ho scritto unpezzo di storia e non vedo l’ora di raccontarlo ai miei figliquando e se li avrò. Ho portato il gesso in pedana, non l’ho maibuttato: questo significa tutto, il giorno dopo l’infortunio hopassato una settimana a piangere nel letto, a pensare che tuttofosse finito. Poi ho deciso di riprovarci, ho fatto scrivere aChiara “Road to Tokyo 2016″ sul gesso ed eccolo qui. Ho vintol’Olimpiade e non dormirò più”.(ITALPRESS).