Tampone agli studenti dell’Alberghiero nel parcheggio dell’ospedale

Gela. Il parcheggio sud dell’ospedale trasformato in un centro tamponi, e nei prossimi giorni continuerà a ricevere dipendenti comunali, personale della Ghelas ed Rmi che operano nei vari uffici del Comune.

Stamattina studenti e genitori della classe dell’Alberghiero chiusa per la positività di un giovane (figlio di un agente di polizia positivo al covid) hanno effettuato il tampone, così come le persone congiunte venute a contatto con l’anziano di 84 anni ieri sera ricoverato in condizioni serie al Sant’Elia di Caltanissetta.

A scaglione tutti i dipendenti comunali (circa 285) si sottoporranno al test. Ieri ne sono stati effettuati 98, compresi sindaco e assessori, tutti risultati negativi. Senza dubbio una buona notizia ma la paura rimane.