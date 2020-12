Tamponi a domicilio in ambulanza, l’Asp paga 312 mila euro alla Croce Rossa Italiana

Gela. Tre comitati locali della Croce rossa italiana potrebbero incassare 312 mila euro per il servizio di fornitura di ambulanze con autista per nove mesi consecutivi. A pagare l’importante retta, divisa in due trance (72 mila e 240 mila) e che prevede supplementi anche per costi chilometrici e eventuali richieste di personale medico e/o infermieristico, è l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta del manager Alessandro Caltagirone coadiuvato dai direttori Marcella Santino (Sanitario) e Pietro Genovese (Amministrativo). Sono loro che hanno ratificato la “convenzione per lo svolgimento del servizio di accompagnamento del personale Asp per l’espletamento a domicilio di tamponi Covid 19”, nel periodo compreso tra il 27 marzo e il 31 dicembre 2020. La stessa, potrebbe essere rinnovata.