Tamponi all’ex autoparco, installati led per illuminazione: Cgil, “luogo più dignitoso”

Gela. L’emergenza sanitaria, sempre più delicata in città, viene seguita con attenzione dal sindacato. Il segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice sta anche monitorando l’intero sistema dei tamponi, predisposto dall’Asp e dall’amministrazione comunale. Lo scorso fine settimana, è stato tra quelli che ha sollevato dubbi sui siti scelti per i tamponi rapidi, a partire dall’ex autoparco di Brucazzi. Qualche miglioria, dopo le prime segnalazioni, già inizia a vedersi. “L’esercizio del dovere civico produce risultati, parliamo di azioni normali che in città si realizzano in ritardo ma è un bene che si realizzino. Sabato la Cgil ha denunciato la precarietà del luogo scelto per eseguire i tamponi ai cittadini – dice – è stato segnalato al sindaco che sarebbero bastati sei neon per l’illuminazione, finalmente sono stati installati dalla Ghelas. Da oggi, sarà un luogo più dignitoso per tutti i medici, gli infermieri, i volontari e anche gli utenti che arrivano con un carico di tensione, in attesa dell’esito dell’esame. Una nota positiva nata da una visita personale sul luogo. Così il dovere civico si realizza e mi appello a ogni cittadino al fine di esercitarlo fino in fondo, anche questo è un modo di essere cittadino e tutti possiamo farlo”.