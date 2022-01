Tamponi e lunghe code, alla Cittadella ancora una giornata di passione

Gela. Un’intera area occupata dalle vetture degli utenti, in attesa dei tamponi e dei test anti-Covid. Anche oggi, non cambia lo scenario alla “Cittadella”, dove è stato attivato il secondo centro per i tamponi. Le vetture sono in coda da ore e fin dal primo mattino. Asp, ieri, ha fatto sapere che ci sarebbero stati nuovi innesti. Si era parlato di un possibile terzo centro per i tamponi. Attualmente, però, la gestione dell’emergenza rimane critica e i numeri non lasciano ben sperare.