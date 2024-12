Tangenti per indennizzi, indagati medico e funzionari a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Vibo Valentia, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e conseguente interdizione delle attività per 12 mesi nei confronti di un medico e 2 funzionari di un Ente Pubblico. Sono inoltre stati notificati 16 informazioni di garanzia e sul diritto di difesa.Le indagini hanno disvelato l’esistenza di un’associazione a delinquere composta da 16 persone di cui 5 appartenenti alla Pubblica amministrazione (funzionari, medici, e paramedici) che, dal 2014 al 2020 finalizzata a commettere una serie di reati contro la fede pubblica e la pubblica amministrazione consentendo a 7 persone di percepire indennità pubbliche non spettanti.I funzionari istruivano una serie di pratiche di liquidazione tendenti al riconoscimento illecito di provvigioni per incidenti e/o malattie professionali dichiaratamente false e/o parzialmente infondate, che comportavano un esborso per l’Ente pari a 350 mila euro. Le tangenti percepite ammontano ad oltre 125 mila euro.- Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza – (ITALPRESS).