Tangenziale, c’è bisogno di accelerare: chiesto tavolo tecnico per l’asse attrezzato

Il consiglio comunale ha da tempo approvato la variante al piano regolatore generale per la tangenziale, che i sindacati attendono come un punto di svolta non solo sul piano dell’infrastrutturazione ma anche per aprire una fase occupazionale nuova, per un settore edile che risente da anni della crisi, attenuata solo dai cantieri del bonus 110 per cento (che non sempre però rispettano le tabelle di marcia). Dell’asse attrezzato si parla da anni e con la spinta della tangenziale potrebbe essere la volta buona, sempre che tutto venga osservato con accuratezza, senza finire in altri pantani burocratici.