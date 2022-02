Tangenziale, vertice in Comune: “Variante al progetto iniziale, chiudere entro fine marzo”

Gela. Sul progetto della nuova tangenziale, questa mattina, in Comune, il sindaco Lucio Greco, il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e l’assessore all’urbanistica Ivan Liardi hanno fatto il punto con il rup e con i responsabili di Anas. E’ stato stabilito che, essendo il progetto cambiato rispetto a quello originario, sarà necessario mettere mano ad una variante al Prg da far approvare in tempi celeri in consiglio comunale. Inizialmente, il tracciato si estendeva verso sud, lato mare, in zone collinari coperte da vincoli paesaggistici, cosa che rendeva necessaria anche la realizzazione di una galleria lunga circa un chilometro. Ora è stato proposto di spostarlo più a nord, in aree più pianeggianti, per cui la lunghezza della galleria si è ridotta notevolmente. Gli svincoli della tangenziale andranno ad intercettare la SP 87, la SP 81, la Gela-Butera e la strada statale 117 bis Gela-Catania. L’incontro di oggi si è reso necessario perchè l’iter sta, finalmente, subendo un’accelerazione. Nella prima decade di febbraio, come abbiamo già riportato, il commissario straordinario, l’ingegnere Raffaele Celia, ha avviato la fase della conferenza di servizi, anche per apporre i vincoli di esproprio nelle aree sulle quali si svilupperà il percorso della tangenziale. Venerdì scorso, la Commissione osservatorio regionale per la qualità del paesaggio ha rilasciato parere favorevole.