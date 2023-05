Tanta commozione per l’ultimo saluto a Totò Sauna, “nessuno dimenticherà il suo sorriso e la sua bontà”

“Come cristiano ha fatto un percorso lento ma reale, partendo dagli scout. Ha creduto nella parola e l’ha testimoniato. Aiutava i bisognosi non solo con adozioni a distanza ma anche in città. In maniera delicata e rispettosa”, ha detto il parroco. Tanta commozione per l’ultimo saluto ad un uomo che non ha mai voltato le spalle a chi aveva bisogno. Sulla bara, le sciarpe della sua Roma, per una feede calcistica alla quale non ha mai rinunciato.