Tante carenze in città, Db: “Impegni amministrativi ad oggi disattesi”

Gela. Il direttivo locale di DiventeràBellissima punta i riflettori sui tanti problemi irrisolti in città a pochi giorni dall’insediamento della nuova giunta Greco. Dai rifiuti e dal decoro urbano totalmente assente alle condizioni pessime del manto stradale in diverse zone della città, passando per i tanti cantieri bloccati, i musumeciani invocano un cambio di passo che ancora non è arrivato. Nuova giunta, vecchi problemi, dai cantieri abbandonati alla pulizia della città sempre più carente. A denunciare lo stato dei fatti il direttivo locale di DiventeràBellissima che non è convinto del recente pseudo rimpasto che ha portato alla formazione del Greco Ter.