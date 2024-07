“Tante tematiche aperte”, Di Stefano con i manager Eni: “Volontà comune di avviare Macchitella lab”

“C’è tutto per l’apertura e la volontà è da entrambe le parti – precisa il sindaco – spero che entro settembre si possa definire. Macchitella lab deve partire”. Il dialogo con la multinazionale non può che incidere in una fase di investimenti dell’azienda sul territorio e al contempo per tentare di avere riscontri concreti su tanti capitoli, compreso quello delle acque del ciclo industriale e non solo.