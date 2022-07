Tanti bravissimi allo scientifico, 100 anche per l’unica studentessa dell’Aeronautico

La IV commissione del liceo scientifico ha riconosciuto la lode a Giulia Maria Biondo, Ilaria Cataldo, Gaia Cosenza e Maura Maria Pia Pizzardi per la 5^E e, per la 5^B a Flavio Antonuzzo, già immatricolato presso l’università “Bocconi” dove proseguirà gli studi in Economia e Management,

Francesco Casciana ed Emanuele Francesco Fidone proiettato verso la facoltà di Medicina a Catania. “Attualmente mi sto preparando con L’Unimed – racconta Fidone – per affrontare i test d’ingresso”.

Gli altri centisti per la classe 5^E, dell’istituto “Elio Vittorini” sono: Alisia Cassisi e Stefano Gravina. Quest’ultimo ha deciso di proseguire gli studi presso la facoltà di ingegneria energetica a Bologna, dove ha già iniziato la preparazione per i test di ingresso.

I tre 100/100 della 5^B sono Beatrice Mela, che ha già sostenuto ad aprile il test di ingegneria al Politecnico di Torino, tra le sue più grandi aspirazioni c’è il corso di laurea in Medicina e sta già preparandosi per affrontare la prova a settembre, Chiara Martina Quattrocchi e Giuseppe Francesco Maria Lo Giudice. “Ho concluso un percorso impegnativo ma stimolante – racconta Lo Giudice -, adesso mi confronterò con un percorso universitario in Economia che sarà altrettanto sfidante in cui spero di riuscire a mettere a frutto tutto ciò che i professori mi hanno trasmesso in questi cinque anni”.