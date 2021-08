“Tari azzerata con fondi governo”, Pd: “Nessuno tenti di aggirare norme su royalties”

Gela. “Messinese venne sfiduciato perché presentava Pef da nove milioni di euro. Ora, invece, siamo arrivati a tredici milioni di euro. Questa amministrazione comunale deve assumersi le proprie responsabilità, senza rifugiarsi sempre dietro a presunte colpe del passato”. I dem, che in consiglio comunale non hanno sostenuto né i Pef né la Tari 2021, non fanno passi indietro, anzi tengono a precisare che la linea Greco sui rifiuti è praticamente fallimentare. “La raccolta differenziata non funziona. Le percentuali sono basse e di conseguenza aumentano gli oneri per l’indifferenziato – spiega il segretario del Pd Guido Siragusa che questa mattina ha convocato una conferenza stampa – sembra quasi il film “Totòtruffa”. L’amministrazione comunale si vanta di aver garantito l’abbattimento della Tari per gli esercenti, limitatamente all’anno in corso. Ma quelli sono i soldi del decreto “Sostegni”. Il merito è del governo nazionale, non certo dell’amministrazione, che invece mette ancora una volta le mani in tasca ai cittadini, aumentando la Tari. Il sindaco e la sua giunta dovrebbero spiegarne le ragioni”. Siragusa e i consiglieri comunali Gaetano Orlando e Alessandra Ascia hanno confermato di essere del tutto distanti da questo modello di gestione del sistema dei rifiuti. “Il Pd, che ha avuto l’assessorato – aggiunge il segretario – ha cercato di cambiare le cose e andare oltre. Non abbiamo fatto male, anzi. Quando abbiamo capito che questa amministrazione non avrebbe fatto passi in avanti, abbiamo deciso di lasciare l’assessorato e la giunta. Non eravamo interessati ad un posto fine a sé stesso. Da quel momento, però, l’amministrazione comunale non ha fatto nulla. Niente isole ecologiche e niente premialità per chi differenzia regolarmente. Si sono limitati a pubblicare le immagini di chi abbandona i rifiuti in strada. Anche questi soggetti vanno disincentivati facendogli pagare canoni superiori e premiando invece chi le regole le rispetta”.