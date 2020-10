Tari, commissione: “Accuse Pd strumentali ex assessore faccia consulenza gratuita Pef”

Gela. L’approvazione della Tari e la contemporanea assenza di un Piano economico finanziario sul servizio rifiuti, già ieri sera nell’aula “virtuale” dell’assise civica hanno fatto inasprire la polemica che si è mossa lungo l’asse Pd-commissione bilancio. I dem, con il capogruppo Gaetano Orlando e il consigliere Alessandra Ascia, hanno ribadito la necessità di una riduzione complessiva delle tariffe Tari sui rifiuti, lamentando l’assenza del Pef. Ascia non ha risparmiato forti perplessità sul ruolo giocato dalla commissione consiliare bilancio, confermando invece il pieno sostegno all’azione dell’ex assessore del Pd Grazia Robilatte. In maggioranza, però, si sono alzate le barricate. I consiglieri della commissione prendono del tutto le distanze dalle “teorie” dem. “Sono stati i consiglieri comunali del Pd a tirare in ballo l’ex assessore Robilatte – dicono i componenti di maggioranza della commissione Valeria Caci, Romina Morselli, Pierpaolo Grisanti e Salvatore Incardona – la commissione chiede da mesi di avere tutti gli atti del Piano economico finanziario. Abbiamo iniziato a gennaio. Lo abbiamo fatto anche con l’ex assessore, senza ricevere nulla. Riteniamo del tutto strumentali e prive di qualsiasi fondamento le accuse che arrivano dal Pd. Cos’è, un tentativo di attaccare l’amministrazione comunale, scaricando tutto sulla commissione? Abbiamo ripetutamente chiesto che il Pef venisse trasmesso, anche quando l’ex assessore era ancora in carica. Non riusciamo a capire quale sia il disegno ideale del servizio rifiuti per il Pd. Vogliono spendere meno e avere una città ancora più sporca?”. I consiglieri della commissione fanno chiaramente intendere che le affermazioni dei dem escludono qualsiasi ipotesi di dialogo, anche politico. “Che sia chiaro – aggiungono – chi ha abbandonato la nave in una fase molto difficile per il servizio rifiuti, non può certo considerarsi maggioranza né ipotizzare un’opposizione costruttiva. Il Pd è solo opposizione a questa giunta e lo sta dimostrando con i fatti. Negli ultimi anni, hanno sempre rigettato qualsiasi stesura del piano economico finanziario. Insistono con l’accusare la commissione che invece ha lavorato su questi temi, chiedendo continuamente all’ex assessore di poter avere dati e atti precisi. C’è stata una rotazione dei dirigenti, anche per andare incontro alle richieste dell’ex assessore. Veniamo però a sapere che il dirigente, per definire il Pef, avrà bisogno di una consulenza esterna”.